Kırıkhan'da Kaza: Otomobil Yangın Çıkardı
Kırıkhan'da Kaza: Otomobil Yangın Çıkardı

Kırıkhan\'da Kaza: Otomobil Yangın Çıkardı
08.03.2026 22:00
Kırıkhan'daki kazada otomobil yangın çıkardı, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kaza yapan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Y.B. idaresindeki 31 AIF 382 plakalı otomobil, Kırıkhan-Antakya yolunun Topboğazı mevkisinde refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil alev alırken, Y.B. çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Y.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkhan'da Kaza: Otomobil Yangın Çıkardı - Son Dakika

