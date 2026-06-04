Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Güzelce Mahallesi'nde sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen traktör ile otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkhan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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