Kırıkhan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kırıkhan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kırıkhan\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
04.06.2026 15:04
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Güzelce Mahallesi'nde sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen traktör ile otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkhan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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