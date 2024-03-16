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Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı Şengönül'ün cenazesi memleketine gönderildi

KIRIKKALE - Akciğer kanseri hastalığından sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül'ün cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya gönderildi.

Kırıkkale Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül (46), yakalandığı Akciğer kanserinden dolayı bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Şengönül için Adalet Sarayı'nda tören düzenlendi. Törene katılan Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un taziye dileklerini ileterek, merhum Şengönül'e Allah'tan rahmet diledi.

Şengönül'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Bakan Yardımcısı Can, "Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanımız Mesut beyi genç yaşta hakka uğurluyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Acınızı paylaşıyorum, Allah sabrınızı artırsın. Elimizden gelen bütün gayretleri zorladık. Ama ömür bir yere kadar. Rabbim bu kadar ömür nasip etmiş. Tekrar ruhu şad, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Can, Kırıkkale'nin ve yargı camiasının değerli bir hukukçuyu, değerli bir mahkeme başkanını çok genç yaşta kaybettiğini belirterek, "Üzüntümüz büyük ama geriye çok güzel pırıl pırıl çocuklar bıraktı. İnşallah o çocuklar başkanımızın şefaatine nail olurlar. Allah rahmet eylesin. Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'unda taziye dileklerini getirdim. Arz ederim, saygılarımla" dedi.

Adalet Sarayı'ndaki törenin ardından Şengönül, Türk bayrağına sarılı cenazesi, Nur Camii'ne getirildi. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından merhum Şengönül'ün cenazesi, memleketi Malatya'ya gönderildi. Şengönül, 17 Mart Pazar günü Yeşilyurt ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Cenaze törenine Şengönül'ün yakınları ile Vali Mehmet Makas, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Fahri Bulut, Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Adalet Sarayı personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.