Kırıkkale Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser düzenledi - Son Dakika
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Kırıkkale Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser düzenledi

Kırıkkale Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser düzenledi

Kırıkkale Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bir konser düzenledi. Belediye Başkanı Ahmet Önal, konuşmasında Cumhuriyet kenti Kırıkkale'nin bayramı coşkuyla kutladığını belirtti ve sanatçılara teşekkür etti. Konuşmanın ardından sanatçılar sahne aldı ve etkinliğe birçok kişi katıldı.

01.09.2024 10:46
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Kırıkkale Belediyesince 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verildi.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, Cumhuriyet Meydanı'ndaki konser öncesinde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet kenti Kırıkkale'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anan Önal, "Bugün birbirinden değerli sanatçılarımız var. Bizleri yalnız bırakmadılar. Gökhan Tombak, Murat Aslan, Serkan Akdemir ve Ankara Seymenler ekibine çok teşekkür ediyorum. Aramızda çok sevdiğim, hayranı olduğum, dinlemekten büyük keyif aldığım çok kıymetli sanatçımız Oğuz Aksaç'a selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Önal'ın konuşmasının ardından sanatçılar sahne aldı.

Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Eldemir ve Recep Sefer, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser düzenledi - Son Dakika

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