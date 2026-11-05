Kırıkkale Çelebi\'de jandarmanın devriyesinde kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karaağıl köyünde devriye faaliyeti sırasında kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Ekiplerce yapılan kontrollerde, açıkta bırakılmış H.A'ya (44) ait kimlik, cep telefonu, sondaj makinesı, küçük sondaj boruları, 2 litre benzin, 3 kürek, el dedektörü, destek demir çubuğu, 2 varil, balyoz ve kazma ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.