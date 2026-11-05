Kırıkkale Çelebi'de jandarmanın devriyesinde kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale Çelebi'de jandarmanın devriyesinde kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi

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Kırıkkale Çelebi\'de jandarmanın devriyesinde kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi
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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde devriye gezen jandarma, kaçak kazı tespit etti. Açıkta bırakılan sondaj makinesi, 3 kürek, el dedektörü ve H.A'ya (44) ait kimlik ile cep telefonu ele geçirildi, soruşturma sürüyor.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karaağıl köyünde devriye faaliyeti sırasında kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Ekiplerce yapılan kontrollerde, açıkta bırakılmış H.A'ya (44) ait kimlik, cep telefonu, sondaj makinesı, küçük sondaj boruları, 2 litre benzin, 3 kürek, el dedektörü, destek demir çubuğu, 2 varil, balyoz ve kazma ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
Cep TelefonuKırıkkaleJandarma3. SayfaÇelebiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale Çelebi'de jandarmanın devriyesinde kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
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