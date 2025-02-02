Kırıkkale'de 2 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Kırıkkale'de bir kamyonda 2 milyon 140 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale- Kayseri kara yolunda bir kamyonu durdurdu.
Kamyonda yapılan aramada, 2 milyon 140 bin makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan araçtaki İ.T. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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