Kırıkkale'de 5 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 5 Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de aranan 5 hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

10.12.2024 13:16
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Kırıkkale'de 5 hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan 7 ay ile 5 yıl 6 ay 20 gün arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B, M.T, Ö.F.K, F.İ. ve C.C'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 5 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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