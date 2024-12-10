Kırıkkale'de 5 Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de 5 hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan 7 ay ile 5 yıl 6 ay 20 gün arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B, M.T, Ö.F.K, F.İ. ve C.C'yi yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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