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Kırıkkale'de 7 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 7 firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de farklı suçlardan aranan 7 firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonlar sonucunda 7 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Yakalanan hükümlüler arasında 49 yıl 8 ay ile 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar ve 2 bin lira adli para cezası bulunanlar da yer alıyor.

Kırıkkale\'de 7 firari hükümlü yakalandı
23.01.2024 - 19:05,
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Kırıkkale'de farklı suçlardan aranan 7 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firarilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonlarda, 49 yıl 8 ay, 32 yıl 2 ay, 21 yıl 4 ay, 4 yıl 2 ay, 2 yıl 5 ay, 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 bin lira adli para cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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