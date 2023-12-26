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Kırıkkale'de bağ evinden hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de bağ evinden hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir bağ evinden yapılan hırsızlık olayında, 2 zanlı yakalandı. Jandarma ekipleri, çalınan malzemeleri ve mazotu satan şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kırıkkale\'de bağ evinden hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı
26.12.2023 - 10:13,
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaahmetli köyünde M.Ç'ya ait bağ evinden 400 litre mazot, spiral makinesi, kompresör ve bakır kazan çalındığı ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayını aynı köyden E.A. (27) ve B.F.C'nin (21) gerçekleştirdiğini, malzemeleri Yeni Sanayi Sitesi'nde hurdacılara, mazotu ise bir oto yıkamacıya sattıklarını tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Çalıntı malzemelere el koyan ekipler, İlçe Jandarma Komutanlığına çağrılan M.Ç'ye, çalınan mazot ve malzemelerini teslim etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırıkkale'de bağ evinden hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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