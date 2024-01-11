 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırıkkale'de Cengiz Aytmatov konulu panel düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de Cengiz Aytmatov konulu panel düzenlendi

Kırıkkale'de Anadolu Mektebi Yazar Okumaları kapsamında 'Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov' konulu bir panel düzenlendi. Panelde öğrenciler, Aytmatov'un eserlerindeki konuları ele aldılar. Panelin ardından yapılan konuşmalarda, Türk milletinin dünyaya nizam vermek adına hareket ettiği vurgulandı. Panele çeşitli konuklar ve vatandaşlar da katıldı.

Kırıkkale\'de Cengiz Aytmatov konulu panel düzenlendi
11.01.2024 - 14:34,  Güncelleme: 14:49
Abone Ol

Kırıkkale'de "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" kapsamında "Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov" konulu panel düzenlendi.

Anadolu Mektebi ve Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin başkanı ve panelistler öğrencilerden oluştu.

Öğrenciler panelde, "Mankurtlaşmak", "Aytmatov'da Gökyüzünün Sonsuzluğuna Uzanan Anne Sevgisi", "Cengiz Aytmatov Romanlarında Doğanın Söyledikleri", "Cengiz Aytmatov Romanlarında Rejime Karşı" konularını işledi.

Sunumların ardından Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Aydoğan tarafından değerlendirme yapıldı.

Vali Mehmet Makas, panelin ardından yaptığı konuşmada, bugün Cengiz Aytmatov konulu panel gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu memleketin bir ülküsünün olduğunu ve yüce Türk milletinin üzerine Allah tarafından biçilmiş bir görev olduğunu aktaran Makas, şöyle konuştu:

"Biz ona inanıyoruz. O görev de dünyaya nizam vermek. Üzerine biçilen ilahi kelimetullahı tüm dünyaya yaymak adına hareket eden bir milletiz. ve başarılı olacağız. O başarı neticesinde de Gazze'de olduğu üzere hiç kimse ne Müslüman'a ne soydaşa hatta insana zulmedemeyecek. Çünkü bizim atalarımız hep hak ve fetih adına yürümüş. Batıl, zulüm ve işgal adına yürümemiş. Dünya kuruldu kurulalı hak ile batılın mücadelesi var."

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü de "Bir büyük insanı tanımak, dünyayı tanımak gibidir. Anadolu Mektebi yazarları bu niteliktedir. Yaptığımız işin çok zahmetli ve önemli olduğunun, tahammül gerektirdiğinin bilincindeyiz. İçerisinde hayalleri ve rüyaları olan bir hareketiz. Bu yaşlarda büyük, seçilmiş ve öncelik verilmiş yazarları okumak dünyayı tanımak gibidir." diye konuştu.

Panele, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği Ateşesi Begimai Bakytbek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, KKÜ Rektörü Ersan Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Milli Eğitim Müdürlüğü, Cengiz Aytmatov, Kırıkkale, Edebiyat, Kültür, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Cengiz Aytmatov konulu panel düzenlendi - Son Dakika


15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55
Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52
Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47
Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43
Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk

Son Dakika
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52 Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47 Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43 Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32 Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25 Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:18 Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 16:23:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Cengiz Aytmatov konulu panel düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement