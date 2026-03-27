Kırıkkale'de Çocuklara Trafik Eğitimi

27.03.2026 16:37
Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Kırıkkale'de ilkokul öğrencilerine Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Bahşılı ilçesindeki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen programa, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte gazetecilere açıklamada bulunan Vali Sarıibrahim, trafik eğitim parklarındaki temel amacın çocuklara trafik bilincinin kazandırılması, trafik eğitimlerinin bu parklarda yapılması ve trafik kurallarındaki farkındalığının arttırılması olduğunu söyledi.

Bugüne kadar Kırıkkale'de trafik eğitim parkında 20 bin 145 öğrencinin eğitim aldığını dile getiren Sariibrahim, şöyle konuştu:

"Amacımız bu yıl 1 ve 8. sınıflardaki yaklaşık 28 bin öğrencimize eğitim vermek. Hayat bir öğrenme süreci. Yani çocuklukta başlayan, büyüklükte devam eden bir şey. Trafik bilincini en küçüğümüzden en büyüğümüze kadar yaymaya çalışıyoruz. Bu anlamda gerçekten bu trafik eğitim parklarının ortaya çıkmasında hizmeti geçen kıymetli büyüklerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizler de bu trafik eğitim parkında, bu güzel havayla yeni bir başlangıç yapalım, baharın, Nevruz'un güzelliğinin yenilenmesini yaşayalım diye çocuklarımızla beraber olalım dedik. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Bu devam edecek."

Daha sonra trafik ekiplerince uygulamalı eğitim verilen öğrencilere, katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA

Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı
Sahada sağlık görevlisinin olmadığını gören hakemin yaptığı hareket takdir topladı Sahada sağlık görevlisinin olmadığını gören hakemin yaptığı hareket takdir topladı
Kripto varlıklarla ilgili Meclis’e sunulan kanun teklifindeki maddeler geri çekiliyor Kripto varlıklarla ilgili Meclis'e sunulan kanun teklifindeki maddeler geri çekiliyor
Vincenzo Montella: Hedefe ulaşmak istiyoruz Vincenzo Montella: Hedefe ulaşmak istiyoruz
Trump, İran’ın verdiği “çok büyük“ hediyeyi açıkladı Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı

16:35
Özgür Özel’den Uşak Belediye Başkanı’nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
16:17
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
16:13
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor Rusya’dan ABD’ye rest
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest
16:07
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
15:37
İncirlik Üssü’nde siren sesleri MSB’den açıklama var
İncirlik Üssü'nde siren sesleri! MSB'den açıklama var
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Çocuklara Trafik Eğitimi
