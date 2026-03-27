Kırıkkale\'de Çocuklara Trafik Eğitimi

Kırıkkale'de ilkokul öğrencilerine Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Bahşılı ilçesindeki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen programa, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte gazetecilere açıklamada bulunan Vali Sarıibrahim, trafik eğitim parklarındaki temel amacın çocuklara trafik bilincinin kazandırılması, trafik eğitimlerinin bu parklarda yapılması ve trafik kurallarındaki farkındalığının arttırılması olduğunu söyledi.

Bugüne kadar Kırıkkale'de trafik eğitim parkında 20 bin 145 öğrencinin eğitim aldığını dile getiren Sariibrahim, şöyle konuştu:

"Amacımız bu yıl 1 ve 8. sınıflardaki yaklaşık 28 bin öğrencimize eğitim vermek. Hayat bir öğrenme süreci. Yani çocuklukta başlayan, büyüklükte devam eden bir şey. Trafik bilincini en küçüğümüzden en büyüğümüze kadar yaymaya çalışıyoruz. Bu anlamda gerçekten bu trafik eğitim parklarının ortaya çıkmasında hizmeti geçen kıymetli büyüklerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizler de bu trafik eğitim parkında, bu güzel havayla yeni bir başlangıç yapalım, baharın, Nevruz'un güzelliğinin yenilenmesini yaşayalım diye çocuklarımızla beraber olalım dedik. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Bu devam edecek."

Daha sonra trafik ekiplerince uygulamalı eğitim verilen öğrencilere, katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.