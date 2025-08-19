Kırıkkale\'de Gazze\'ye Destek İmza Kampanyası

Kırıkkale'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla imza kampanyası başlatıldı.

Kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarınca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Siyonist işgal rejimine destek sağlayan markaların sergilendiği etkinlikte, saldırılarda yaşamını yitiren ve yaralanan Filistinlilerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.

Başlatılan imza kampanyasına katılımcılar ilgi gösterdi.

Bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin konuşma yaptığı programda, dua edildi.

Etkinliğe, bazı siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.