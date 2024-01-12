Kırıkkale\'de Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara ve Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince gümrük kaçağı 39 elektronik sigara, 3 kulaklık ve kaçak etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5-11 Ocak'ta kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı adreslerde ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, 39 gümrük kaçağı elektronik sigara, 20 litre kaçak etil alkol ve 3 gümrük kaçağı kulaklık ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.