Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

Kırıkkale\'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı
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Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü operasyonla yakaladı. Toplam 27 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "yağma" suçundan toplam 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ. (50) ile "kasten yaralama" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan U.D. (44) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı - Son Dakika
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