Kırıkkale\'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "yağma" suçundan toplam 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ. (50) ile "kasten yaralama" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan U.D. (44) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.