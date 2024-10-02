Kırıkkale'de Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında 14 suç kaydı ve "hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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