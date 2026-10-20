Kırıkkale\'de jandarma ekipleri, 2 yıl 13 ay cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı

Kırıkkale'de jandarma ekipleri, 2 yıl 13 ay cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten jandarma ekipleri, 2 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de, hakkında 2 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan hakkında 2 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ş. (22) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?