Kırıkkale'de Kamyon ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kamyon ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Ağır Yaralandı

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Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, kamyon ile çarpışan motosiklet devrildi ve yola savrulan 2 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

10.06.2024 22:16
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KIRIKKALE'de kamyon ile çarpıştıktan sonra devrilen motosikletten yola savrulan 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. A.A. (25) idaresindeki 16 ATL 614 plakalı motosiklet ile M.E. kontrolündeki 37 ABJ 368 plakalı kamyon çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklet kamyonun altına girdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anında motosiklette bulunan ve ağır yaralanan M.Ö. (25) ve A.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Bir süre trafiğe kapanan yol, kamyonun altına giren motosikletin itfaiye ekiplerince çıkartılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale\'de Kamyon ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Ağır Yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Kamyon ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Kamyon ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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