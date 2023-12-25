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Kırıkkale'de kavgada bıçakla yaralanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de kavgada bıçakla yaralanan şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı'nda çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bıçakla yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Kırıkkale\'de kavgada bıçakla yaralanan şüpheli tutuklandı
25.12.2023 - 15:57,
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Kırıkkale'de çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda S.P. ile B.B. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.P, B.B'yi bıçakla yaraladı.

Yaralı B.B, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı kent merkezinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Alparslan Türkeş Bulvarı, Kırıkkale, Adliye, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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