Kırıkkale'de Madde Bağımlılığı Eğitimi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Madde Bağımlılığı Eğitimi

Kırıkkale\'de Madde Bağımlılığı Eğitimi
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Personel için düzenlenen seminette madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi verildi.

Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline yönelik madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında eğitim verildi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü İl Müdürlüğünden yapılan açıklayama göre, Hatice Hanım Kız Yurdu Toplantı Salonu'ndaki seminerde, kurum psikologları tarafından personele madde bağımlılığıyla mücadele ile ilgili bilgiler verdi.

Seminerde bağımlılık türleri, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri, bağımlılığın erken belirtileri, risk faktörleri ve bağımlılıktan korunma yollarına değinilirken, bağımlılıkla mücadelede farkındalığın artırılması, gençlere daha bilinçli ve doğru yaklaşımın önemi vurgulandı.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Madde Bağımlılığı Eğitimi - Son Dakika

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