Kırıkkale'de Çocuklara 'Mahallemde Huzur Var' Etkinliği
Kırıkkale Gençlik Merkezi, Yuva Mahallesi'nde çocuklar için birlik ve paylaşmayı aşılamak amacıyla konser, yüz boyama ve bilek güreşi gibi etkinliklerin yer aldığı 'mahallemde huzur var' programı düzenledi.
Kırıkkale Gençlik Merkezi tarafından çocuklara yönelik "mahallemde huzur var" etkinliği düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Merkezi tarafından Yuva Mahallesi'nde çocuklar için birlik, beraberlik ve paylaşmayı aşılamak amacıyla "mahallemde huzur var" etkinliği yapıldı.
Çocuklar ve ailelerin bir araya geldiği programda, konser, yüz boyama ve bilek güreşi gibi etkinlikler düzenlendi.
Kaynak: AA
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