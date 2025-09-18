Kırıkkale\'de Park Halinde Otomobil Yangını

Kırıkkale'de park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi'nde park halindeki 06 JG 522 plakalı otomobil, motor kısmından yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.