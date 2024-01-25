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Kırıkkale'de Polis Ekipleri 9 Siber Suç İşlemi Başlattı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Polis Ekipleri 9 Siber Suç İşlemi Başlattı

Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçlarla ilgili 9 işlem başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarında suç unsuru olan 108 kullanıcıyı tespit etti ve çeşitli suçlarla ilgili işlem başlattı. Ayrıca, SİBERAY Projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde 210 vatandaş bilgilendirildi.

Kırıkkale\'de Polis Ekipleri 9 Siber Suç İşlemi Başlattı
25.01.2024 - 09:42,
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Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçlarla ilgili 9 işlem başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 18- 24 Ocak'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 108 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 20 dijital materyali inceleyen ekipler, 6 nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ve bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirmeyle ilgili işlem başlattı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte, 210 vatandaş bilgilendirildi.

Kaynak: AA
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Siber Suçlarla Mücadele, Kırıkkale, Dolandırıcılık, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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