Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı, 6 İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı, 6 İşlem Başlatıldı

Kırıkkale\'de Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı, 6 İşlem Başlatıldı

Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda 3 şüpheliyi yakaladı ve 6 işlem başlattı. Ayrıca, SİBERAY Projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde 830 vatandaş bilgilendirildi.

30.05.2024 13:09
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Kırıkkale'de siber suçlarla mücadelede çalışmaları kapsamında 3 şüpheli yakalandı, 6 işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 23-29 Mayıs'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 108 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 13 dijital materyali inceleyen ekipler, 4 nitelikli dolandırıcılık ve 2 bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme olayıyla ilgili işlem başlattı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

"SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 5 etkinlikte ise 830 vatandaş bilgilendirildi.

Ayrıca, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.A. da yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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