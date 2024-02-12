Kırıkkale'de Şok Uygulamada 4 Hükümlü ve 6 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Şok Uygulamada 4 Hükümlü ve 6 Aranan Kişi Yakalandı

Kırıkkale\'de Şok Uygulamada 4 Hükümlü ve 6 Aranan Kişi Yakalandı

Kırıkkale'de gerçekleştirilen şok uygulamalarda polis ekipleri, 4 hükümlü ve 6 aranan kişiyi yakaladı. Yapılan sorgulamalarda hükümlülerin cezaları tespit edilirken, aranan kişilerin suçları ortaya çıktı. Hükümlüler cezaevine teslim edilirken, aranan kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

12.02.2024 18:27  Güncelleme: 18:29
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Kırıkkale'de polis ekipleri şok uygulamalarda 4'ü hükümlü, aranan 6 kişi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, 8-9 Şubat'ta gerçekleştirilen şok uygulamalarda durumundan şüphelenilen 6 kişinin sorgusunu yaptı.

Yapılan GBT sorgulamalarında, çeşitli suçlardan M.K'nin 4 yıl 2 ay, B.S'nin "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 2 yıl 6 ay, N.Ç'nin "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 7 ay 15 gün, O.Y'nin "basit yaralama" suçundan 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası, H.Ç'nin de "seyirden yasaklı kişinin kanunda belirtilen şekilde kolluk kuvvetine müracaat etmemesi" suçundan 1120 lira adli para cezası bulunduğunu tespit edildi.

T.Y'nin de "uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak ile tehdit" suçlarından aranması bulunduğu belirlendi.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, şüpheli T.Y. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Şok Uygulamada 4 Hükümlü ve 6 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika
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