Kırıkkale'de Takla Atan Araçta Yaralılar Var - Son Dakika
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Kırıkkale'de Takla Atan Araçta Yaralılar Var

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Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü ağır yaralı, inceleme başlatıldı.

28.09.2024 03:59
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KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak karşı şeride geçen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Samsun karayolu Kaletepe Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AJ 7000 plakalı otomobil kontrolden çıkıp takla atarak, bariyerin üzerinden karşı şeride geçti. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Z.Z. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale\'de Takla Atan Araçta Yaralılar Var
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Takla Atan Araçta Yaralılar Var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Takla Atan Araçta Yaralılar Var - Son Dakika
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