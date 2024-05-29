Kırıkkale\'de trafik denetimlerinde 174 araç trafikten men edildi

Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 174 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 22-28 Mayıs'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 7 bin 438 aracın kontrol edildiği belirtildi.
Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 174 araç trafikten men edildiği aktarılan açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.
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