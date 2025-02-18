Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

S.S'nin kullandığı araçta ve evinde arama yapan ekipler, 372 sentetik hap, 17,1 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 26 fişek ve uyuşturucu kullanımına yarayan materyaller ele geçirdi.

Ekipler, operasyon kapsamında S.S. ile araçtaki H.C.A, D.B. ve S.T'yi gözaltına aldı.

H.C.A, D.B. ve S.T, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, adliyeye sevk edilen S.S. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.