Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda E.D. tutuklandı, 377 sentetik hap ele geçirildi.
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda düzenlenen operasyonda şüphelinin üzerinde yapılan aramada 377 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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