Kırıkkale'deki baraj ve göletlere 500 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'deki baraj ve göletlere 500 bin sazan yavrusu bırakıldı

Kırıkkale\'deki baraj ve göletlere 500 bin sazan yavrusu bırakıldı
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bolu Göynük'ten temin edilen 500 bin sazan yavrusunu Kapulukaya ve Sulakyurt barajları ile Yahşihan Mahmutlar ve Hasandede göletlerine saldı. Müdür Fatih Ateş, balık popülasyonunu artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kırıkkale'de "Su Kaynaklarımızın Balıklandırılması Projesi" kapsamında, baraj ve göletlere 500 bin sazan yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Bolu Göynük Su Ürünleri Üretme İstasyonu Müdürlüğünden temin edilen sazan yavruları, Kapulukaya ve Sulakyurt barajları ile Yahşihan Mahmutlar ve Hasandede göletlerine salındı.

Kapulukaya Barajı'nda düzenlenen etkinliğe katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş ile beraberindekiler, sazanları suya bıraktı.

Ateş, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla balıklandırma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, projenin göletleri balıklandırmak ve balık popülasyanunu artırmak için hayata geçirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'deki baraj ve göletlere 500 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'deki baraj ve göletlere 500 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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