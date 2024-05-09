Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Öğrencilere Trafik Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Öğrencilere Trafik Eğitimi Verdi

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Öğrencilere Trafik Eğitimi Verdi

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere yönelik bir program düzenledi. Etkinlikte, jandarmanın kullandığı ekipmanlar tanıtıldı ve öğrencilere trafik kuralları anlatıldı. Ayrıca, trafik kazasında yaralanan kazazedeye yapılacak ilk müdahale yöntemleri hakkında bilgi verildi. Etkinlik, jandarma köpeğinin gösterisi ve fidan dikimiyle sona erdi.

09.05.2024 16:21
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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere yönelik program düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı önünde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere jandarmanın kullandığı ekipmanlar tanıtıldı.

Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın ile öğrenciler stantları gezerek personelden bilgi aldı.

Jandarma trafik ekiplerince hazırlanan trafik parkurunda, öğrencilere akülü araçlar kullandırılarak trafik kuralları anlatıldı.

Ardından öğrencilerin ekip araçlarına bindiği etkinlikte, trafik kazasında yaralanan kazazedeye yapılacak ilk müdahale yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Etkinlik, jandarma köpeğinin gösterisi ve fidan dikiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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