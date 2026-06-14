Kırıkkale'de Milli Maç Heyecanı Dev Ekrana Taşındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Milli Maç Heyecanı Dev Ekrana Taşındı

14.06.2026 10:31  Güncelleme: 12:06
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Kırıkkale Belediyesi'nin organize ettiği etkinlikte vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı Dünya Kupası eleme maçını dev ekranda izledi. Maç 2-0 mağlubiyetle sonuçlansa da birlik ve beraberlik mesajı verildi.

(KIRIKKALE) - A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu maçını Kırıkkaleliler dev ekrandan takip etti.

Kırıkkale Belediyesi'nin organizasyonuyla Büyük Şehir Parkı'nda kurulan dev ekran önünde toplanan vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi birlikte izledi. Maç öncesinde alanda yoğunluk oluşurken, her yaştan vatandaş ellerindeki Türk bayraklarıyla milli takıma destek verdi.

Karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekip için tezahüratlarda bulunan vatandaşlar, milli heyecanını birlikte yaşadı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede A Milli Futbol Takımı'nın sahadan 2-0 mağlup ayrılması alanda üzüntüye neden oldu.

Maç sonucuna rağmen vatandaşlar, milli takıma desteklerini sürdürürken, etkinlik birlik ve beraberlik görüntülerine sahne oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Milli Maç Heyecanı Dev Ekrana Taşındı - Son Dakika

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