Kırıkkale'de Milli Maç Heyecanı Dev Ekrana Taşındı

(KIRIKKALE) - A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu maçını Kırıkkaleliler dev ekrandan takip etti.

Kırıkkale Belediyesi'nin organizasyonuyla Büyük Şehir Parkı'nda kurulan dev ekran önünde toplanan vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi birlikte izledi. Maç öncesinde alanda yoğunluk oluşurken, her yaştan vatandaş ellerindeki Türk bayraklarıyla milli takıma destek verdi.

Karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekip için tezahüratlarda bulunan vatandaşlar, milli heyecanını birlikte yaşadı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede A Milli Futbol Takımı'nın sahadan 2-0 mağlup ayrılması alanda üzüntüye neden oldu.

Maç sonucuna rağmen vatandaşlar, milli takıma desteklerini sürdürürken, etkinlik birlik ve beraberlik görüntülerine sahne oldu.