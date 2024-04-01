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Bu köyde 20 yıldır her Ramazan ayında yoldan geçenlere ücretsiz iftar yemeği veriliyor

Kırıklı köyünde 20 yıldır kurulan iftar sofrası

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin merkeze bağlı Kırıklı köyünde 20 yıl önce başlayan toplumsal dayanışmanın ve geleneksel iyiliğin bir simgesi haline gelen Ramazan ayında yoldan geçenlere ücretsiz iftar hizmeti devam ediyor.

Gümüşhane-Kelkit-Köse kavşağında yer alması nedeniyle işlek bir yol üzerinde bulunan köyde yıllar önce yoldan geçen şoförlerin peynir zeytinle iftar yaptığını gören merhum köy muhtarı Alim Aşkın tarafından başlatılan uygulamayla Kırıklı köyü sakinleri misafirperverliklerini ve dayanışmalarını 20 yıldır artırarak gösteriyor.

Köyde bu iş için özel bir yemekhane yapılarak aşçı marifetiyle hergün hazırlanan 4 çeşit yemek vatandaşlara ücretsiz olarak sunulurken yemeğin ücretini köylüler ve il dışındaki hayırseverler karşılıyor.

Zaman zaman günde 100 kişiye yemek verilen Kırıklı köyünde bu Ramazan 2 bin kişinin faydalanması beklenirken vatandaşlar bu hizmetin tüm ülkeye örnek olmasını istedi.

Köy muhtarı Fikret Bulut, gelecek nesillere örnek olacak bir dayanışma modeli olan bu hizmeti sürdürmek ve yaygınlaştırmak için çaba göstermeye devam edeceklerini belirtti.

"18 günde yaklaşık bin 600 kişiyi misafir ettik"

Bu hizmeti 2004 yılından bugüne kadar devam ettirdiklerini kaydeden muhtar Bulut, "Her sene katlayarak, insanların katılımı fazlalaşarak devam ettiğimiz bir program. İnşallah Ramazan bitene kadar da 2 bini geçeriz. Güzel katılımlar var. Misafirlerimizin yüzde 90'ı misafirdir. Yani köy halkından değil, köy biraz daha boş bu sene. Yani bu da bizi mutlu ediyor. Amacımız da zaten dışarıdan insanlara hizmet etmek. Elimizden geldiğince yolda tırları, taksileri, aileleri durdurup burada misafir ediyoruz. Bu bütçelerimizi sağlayan sadece köy halkı değil dışarıdan olan insanlar da var. Bu gönül meselesi. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Aşçımız var, mutfağımız var. Her şeyi kendimiz seçiyoruz, kendimiz alıyoruz. Yemek türlerini de her gün kendimiz belirliyoruz. Hem daha kaliteli, daha düzgün çıksın. Yoldan geçen araçları durduruyoruz. Onlar da düzgün bir iftar yapıyor bizimle beraber. Ustamız da 8 yıldır bizle beraber çalışıyor. O da gönüllü geliyor. Hizmeti de köyden gençlerimiz var. Onlar da gönüllü. Herkes gönül meselesi. Tamamen gönül meselesi. Onlarla devam ettiriyoruz. Bundan sonra da inşallah bu devam eder. Bizden sonraki nesiller de bu bayrağı taşırlar diye düşünüyorum" dedi.

"Bu hizmeti kim başlattıysa Allah razı olsun"

Çaltılı köyü muhtarı Muzaffer Okumuş ta "8 kilometre ileride köyümüz var. Geç kaldık iftara. Komşu köyümüz Kırıklı'nın geleneklerini biliyoruz. Biz de onlarla beraber iftarımız edeceğiz Allah'ın izniyle devam edip yolumuza gideceğiz. Bu hizmeti kim başlattıysa Allah razı olsun. Ölmüşlerine rahmet olsun. Bu çok güzel bir gelenek, görenek, çok güzel bir uygulama. Allah razı olsun. Alim hoca vardı bu işin başlangıcını yapan. Komşularımız da devam ettirdiler, bırakmadılar. Kendilerine Allah razı olsun diyoruz" diye konuştu.

Köyde iftarını yapan Recep Taşdelen ise "Çok güzel bir hizmet. Kırıklı Köyü'ne teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Menüde mercimek çorbası, pilav, haşlama, tatlı, salata var. Bereketi bol olsun" diye konuştu.

"Gümüşhane'nin iki güzergahında da bu olay var"

Şiran ilçesindeki halk pazarından dönerken Kırıklı köyünde iftarını yapan Pazar esnafından Mahmut Dal da "Buradaki manevi havayı solumak için dedim ki iftarımı Kırıklı'da yapacağım. O vesileyle geldik. İftarımızı da burada yapıyoruz. Yapanlardan, yaptıranlardan Allah razı olsun. Gümüşhane'nin iki güzergahında da bu olay var. Geçit köyünde de aynı hizmet var. Büyük bir gurur Gümüşhane'miz için. Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun. Büyük bir nimet, gururumuz yani" ifadelerini kullandı.

"Umarım bu uygulama, bu hizmet Türkiye genelinde farklı yerlere yayılır"

Trabzon'dan Erzincan'a giderken iftar yapmak için Kırıklı'ya gelen Yusuf Aslan ise "Kırıklı Köyü muhtarı yolu atladı. Biz de şaşırdık. Zaten iftara yetişemeyecektik. Geldik burada iftarımızı açtık. Teşekkürler Kırıklı halkına. Çok güzel, çok farklı bir hizmet. Umarım bu uygulama, bu hizmet Türkiye genelinde farklı yerlere yayılması. Yoldan geçenler için çok çok iyi olur" dedi.

Köyde kurulan yemekhanede 8 yıldır gönüllülük esasıyla aşçılık yapan Emsal Şahin ise "İlk geldik ve biraz yardımcı olalım dedik. Buranın atmosferi çok değişik olunca gönüllü olarak da devam etmeye başladık. Katkımız olsun diye tam ücret almıyorum. Günlük 60'a hiç düşmüyor. 100 oluyor, 90 oluyor. Günden güne değişiyor" ifadelerini kullandı.