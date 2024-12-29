Kırım'da Petrol Sızıntısı: Olağanüstü Hal İlan Edildi - Son Dakika
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Kırım'da Petrol Sızıntısı: Olağanüstü Hal İlan Edildi

Kırım yakınlarında iki tanker fırtınaya yakalanarak petrol sızıntısına yol açtı ve olağanüstü hal ilan edildi.

29.12.2024 14:01
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(ANKARA) - Rusya, Kırım yakınlarında iki tankerin Karadeniz'de fırtınaya yakalanması sonucu birinin batması, diğerinin ise karaya oturması nedeniyle meydana gelen büyük petrol sızıntısının çevreye ciddi zarar vereceği uyarısında bulundu. Petrol sızıntısı nedeniyle Kırım'da olağanüstü hal ilan edildi.

Rusya ile Rusya'nın kontrolündeki Kırım yarımadası arasındaki Kerç Boğazında 15 Aralık'ta bir tanker batmış, diğeri ise karaya oturmuştu. Bunun sonucunda, Karadeniz'de büyük bir petrol sızıntısı olduğunu belirten Rusya, bunun çevreye ciddi zarar vereceği konusunda uyardı. Petrol sızıntısına karşı Karadeniz'de temizleme çalışmaları için binlerce gönüllü seferber edildi. Tankerlerin 9 bin 200 ton akaryakıt taşıdığı bilinirken, yetkililere göre, bu yakıtın yaklaşık yüzde 40'ı denize dökülmüş olabilir.

Rusya Devlet Haber ajanslarının aktardığına göre, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Durum gerçekten kritik. Çevresel zararın boyutunu hesaplamak ne yazık ki şu an için mümkün değil, ancak uzmanlar bunun üzerinde düzenli olarak çalışıyorlar" dedi.

Kırım'ın Moskova tarafından atanan valisi Sergey Aksionov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kerç boğazındaki petrol ürünleri sızıntısı nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiğini" söyledi.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, "tespit edilen tüm kirli su alanlarının temizlendiğini" ve "tekrar eden bir kirlilik tespit edilmediğini" belirtti. Rusya'nın Acil Durumlar Bakanı Alexander Kurenkov ise, "Karadeniz'de tankerlerden yeni bir akaryakıt sızıntısı ve kıyıya dökülme tehdidi devam ediyor" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu ayın başlarında petrol sızıntısını "ekolojik bir felaket" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: ANKA

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