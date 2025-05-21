Kırım Tatar Sürgünü Anma Etkinliği

(ANKARA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Oleksii Çernışev, Kırım Tatar sürgünü anma etkinliğinde, "Geçmişte olduğu gibi şimdi de Moskova Kırım Tatar halkını onur ve haysiyetinden mahrum bırakamayacaktır. Bugün Kırım Tatarları, Ukraynalılarla yan yana, hem Ukrayna Savunma Kuvvetleri saflarında hem de geçici olarak işgal edilen Kırım'da işgalcilere karşı direnerek Rus saldırganlığını püskürtüyor. Bizim gücümüz birliğimizden geliyor" dedi.

Kırım Tatar sürgününün 81'inci yıl dönümü dolayısıyla Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde anma etkinliği düzenlendi. Yabancı misyon temsilcileri ile milletvekillerinin katıldığı etkinlik Ukrayna, Türkiye ve Kırım Tatar milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin, Kırım Tatar Teşkilatları Platformu ve Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit de etkinliğe katılanlar arasında yer aldı. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ise canlı bağlantıyla etkinliğe katıldı. Sürgünde yaşamını yitirenler için dua edilen etkinliğe Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da mesaj gönderdi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Çernışev, etkinlikteki konuşmasında, Kırım Tatarlarının acısının tüm Ukraynalıların acısı olduğunu belirterek, katılımcıları saygı duruşuna davet etti.

Daha sonra sözlerine devam eden Çernışev, Kırım Tatarlarının sürgününün Ukrayna'da insanlığa karşı işlenmiş bir suç, soykırım olarak tanındığını söyledi ve " Letonya, Litvanya, Kanada, Polonya, Estonya ve Çek Cumhuriyeti parlamentolarının Kırım Tatar halkının 1944 yılında Kırım'dan sürgün edilmesini bir soykırım eylemi olarak tanıyan kararları kabul etmesi dolayısıyla minnettarız" dedi.

Çernışev, diğer ülkeleri de bu adımı takip etmeye çağırdı.

Rusya'nın Stalinist politikasını bugün de sürdürdüğünü ve Kırım Tatarlarını vatanlarından mahrum bırakmaya çalıştığını belirten Çernışev, "Bu geniş çaplı baskı dalgası 81 yıl önce olduğu gibi aynı soykırım hedefini takip ediyor: Kırım Tatarlarını vatanlarından sürmek. İşgalci Rus yetkililer Kırım Tatar Milli Meclisi'ni yasakladı ve Kırım Tatarlarına siyasi ve dini gerekçelerle kitlesel zulüm uyguluyor, aramalar yapıyor, onları korkutuyor ve öldürüyor" dedi.

"Mücadeleden vazgeçmeyen halklar, hakkını bir gün geri alacak"

Halen Rus hapishanelerinde olan tüm Kırım Tatarlarının geri dönmesi için mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Çernışev, "Geçmişte olduğu gibi şimdi de Moskova Kırım Tatar halkını onur ve haysiyetinden mahrum bırakamayacaktır. Bugün Kırım Tatarları, Ukraynalılarla yan yana, hem Ukrayna Savunma Kuvvetleri saflarında hem de geçici olarak işgal edilen Kırım'da işgalcilere karşı direnerek Rus saldırganlığını püskürtüyor. Bizim gücümüz birliğimizden geliyor. Zafer mutlaka bizim olacak. Mücadeleden vazgeçmeyen halklar, hakkını bir gün geri alacaktır. Vatanlarını terk etmek zorunda kalan tüm Ukrayna vatandaşlarının evlerine döneceğinden eminiz" şeklinde konuştu.

Maslahatgüzar Çernışev, "Ukrayna, stratejik ortağımız dost Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkemizin toprak bütünlüğü ilkelerine verdiği sarsılmaz desteği ve Kırım Tatar halkının haklarının korunmasına gösterdiği özeni takdir etmekte ve Türk halkına gösterdiği ilgi ve destek için minnettarlığını sunmaktadır" dedi.