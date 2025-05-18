Kırım Tatarları Sürgününün 81. Yılı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Kırım Tatar Türklerinin, 81 yıl önce Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin'in kararıyla Orta Asya'ya sürgün edildiğini anımsatarak, "Bugünün Rusya'sı, Stalin'in Kırım Tatarlarına karşı soykırım politikasını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Bakan Sybiha, Kırım Tatar Türkleri sürgününün 81'inci yılı vesilesi ile X hesabından yazılı açıklama yaptı.

Mesajında, "Bugün, Stalin'in 1944'te gerçekleştirdiği Kırım Tatar halkının anavatanlarından sürgün edilmesiyle sonuçlanan soykırımın kurbanlarını anıyoruz." ifadesini kullanan Sybiha, Stalin'in kararıyla, Kırım tatar Türklerinin tren vagonlarıyla öz yurtlarından Orta Asya'ya sürgün edildiğini anımsattı.

Sybiha şunları kaydetti:

"81 yıl önce, 200 binden fazla Kırım Tatarı yük vagonlarına bindirilerek Orta Asya'ya sürgün edildi. Bunların neredeyse yarısı yerli bir ulusun vahşice köklerinden sökülmesi sonucu öldü."

Dışişleri Bakanı Sybiha, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugünün Rusya'sı, Stalin'in Kırım Tatarlarına karşı soykırım politikasını sürdürüyor. 2014'te Kırım yarımadasının işgali, kitlesel baskılar, aramalar, bireysel tutuklamalar ve meclis yasağı, aslında yerli halkı anavatanlarından uzaklaştırdı. Tıpkı seksen yıl önce olduğu gibi."

Mesajında, her yılın mayıs ayının üçüncü pazar gününde, Sovyet komünist rejiminin baskılarının kurbanlarını da andıklarını aktaran Sybiha, sürgün ve trajedilerin gelecekte yaşanmaması için mücadele ettiklerini belirterek, "Ancak, Kırım Tatarları Sovyet rejiminden sağ kurtulup anavatanlarına geri döndükleri gibi, Putin rejiminden de sağ kurtulup bir gün Ukrayna'nın Kırım'ına geri dönecek. Bugün, milletlerimiz Rus saldırganlığına karşı birlikte savunma yapıyor. Kırım Ukrayna'dır." görüşünü paylaştı.