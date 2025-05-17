AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosu'nu ziyaret etti.
Kirişci ziyaretinde yaptığı konuşmada, AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli bir haber ajansı olduğunu dile getirdi.
Vahit Kirişci, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde sahada görev yapan AA muhabirlerini özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.
Son Dakika › Güncel › Kirişci'den AA'ya Ziyaret - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?