Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gelenbe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 3 dozerle yangına müdahale ediliyor.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kırkağaç'ta Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
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