Kırklareli Babaeski'deki Koruda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kırklareli Babaeski'deki Koruda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırklareli Babaeski\'deki Koruda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bulunan Çavuşköy Korusu'nda çıkan yangın, itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına helikopter, uçak, arasöz, su tankeri ve askeri personel de dahil olmak üzere çok sayıda ekip müdahale etti. Vatandaşlar da traktörlerle anız alanlarını sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı. Yangın hem havadan hem de karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı. Kırklareli Valisi, Babaeski Kaymakamı ve ilgili kurum müdürleri ekiplerin çalışmalarını takip etti.

12.07.2024 20:20
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde koruda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çavuşköy Korusu'nda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 helikopter, 4 uçak, 15 arasöz, 10 su tankeri ve çok sayıda personelle müdahale edildi.

Askeri personel de ekiplerin söndürme çalışmalarına destek verdi.

Vatandaşlar, anız alanlarını traktörle sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Şahan, Kırklareli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya ile ilgili kurum müdürleri ekiplerin çalışmalarını takip etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Babaeski'deki Koruda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli Babaeski'deki Koruda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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