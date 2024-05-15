Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, keyfi yönetime izin vermeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, keyfi yönetime izin vermeyecek

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, keyfi yönetime izin vermeyecek

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, belediye yönetiminde kimsenin keyfi yönetimine izin vermeyeceklerini söyledi. Bulut, toplantı sonrası sosyal medyada yapılan paylaşımlara cevap verdi ve herkesin kendi iradesiyle gündem maddelerini kabul ya da reddetme hakkı olduğunu vurguladı. Ayrıca, Bulut, keyfi yönetim anlayışına karşı olduğunu belirtti ve hakkaniyet çerçevesinde çalıştıklarını ifade etti.

15.05.2024 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, belediye yönetiminde kimsenin keyfi yönetimine izin vermeyeceklerini söyledi.

Kırklareli Belediye Meclisi mayıs ayı ikinci birleşimi Bulut başkanlığında belediyede gerçekleşti.

Toplantıda, geçen yılın mali gelir, gider kesin hesabı ile 2023 yılı mali taşınır kesin hesabı gündem maddesi görüşüldü.

Hesap cetvellerinin okunmasının ardından, gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Bulut paylaşımlara cevap verdi

Bulut, toplantıyı kapatmasının ardından mayıs ayının ilk meclis birleşimi sonrası sosyal medya üzerinden kendisi hakkındaki bazı yorum ve paylaşımlara cevap vermek istediğini ifade etti.

Her zaman birlik, beraberlik ve bütünlüğün sağlanması için ciddi bir sabır ve özveri sergilediğini ifade eden Bulut, herkesin kendi iradesiyle mecliste görüşülen gündem maddelerini kabul ya da reddetme hakkı olduğunun altını çizdi.

Paylaşımlarda bazı vakıflara yakın olduğuna ilişkin iddialar ortaya atıldığı ve yorumlar yapıldığını anımsatan Bulut, şunları kaydetti:

"Soyutluktan bahseden bu arkadaş, elinde mezura mı var? Herhangi bir vakfa ya da derneğe karşı benim yakınlığımı nasıl ölçüyor. Nasıl somutlaştırdınız bunu. Neye dayanarak, neyle ölçtünüz. Bu iyi niyet mi? Bugüne kadar 'Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, hiç kimseyi ayırmayacağız bu bize seçim kaybetmeye sebebiyet verse bile' dedik. Bu makamlar gelip geçiyor, hayat gelip geçiyor, vatan olmadıktan sonra, millet olmadıktan sonra, birlik, beraberlik olmadıktan sonra belediye başkanı olsan ne olur olmasan ne olur." diye konuştu.

Bulut, keyfi yönetim anlayışına her zaman karşı olduğunu vurguladı.

Geçmiş dönem yönetimde bulunan isimlerin yakınlarının belediyede çalıştığını ve kendisi için bir sakıncası olmadığını ifade eden Bulut, "Hakkaniyet çerçevesinde araştırıyoruz. Neyi devraldığımızı bilelim, gömleğimizin ilk düğmesini doğru ilikleyelim de 'Derya Bulut dahi keyfi yönetemesin burayı' diye. Kanun mevzuat ne diyorsa o doğrultuda devam etsin. Yani 'ben burayı babamın çiftliğine çevirmeyeyim' diye araştırıyoruz." dedi.

Bulut, kendisini bir vakıf ya da dernekle özdeşleştireceklere tek adres göstereceğini o adresin de Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olduğunu söyledi.

Konuşması sonrası Bulut, salondan ayrıldı.

CHP Grup Başkanı Serhat Şişmanoğlu da söz alarak fikir farklılıklarının her zaman olacağını ifade ederek, geçen toplantı sonrası sosyal medyadan nahoş paylaşımlar yapıldığını belirtti.

Şişmanoğlu, Kırklareli'ne hizmet için çalışılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Derya Bulut, Kırklareli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, keyfi yönetime izin vermeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Torunu, kızını öldürüp, kendisinin de boğazını kesmişti Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Torunu, kızını öldürüp, kendisinin de boğazını kesmişti! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:49:21. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, keyfi yönetime izin vermeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement