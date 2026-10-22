Kırklareli Belediyesi Armağan Barajı suyuyla 3,5 milyon liraya kadar tasarruf edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kırklareli Belediyesi Armağan Barajı suyuyla 3,5 milyon liraya kadar tasarruf edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Belediyesi Armağan Barajı suyuyla 3,5 milyon liraya kadar tasarruf edecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Belediyesi, Armağan Barajı'ndan suyun pompalanmadan kente ulaşmasıyla aylık 3,5 milyon liraya kadar elektrik tasarrufu sağlayacak. Kalan 1,5 kilometrelik hat, yüklenici değişikliğinin ardından 3-5 gün içinde başlayacak çalışmalarla yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Kırklareli Belediyesi, kentin içme suyu ihtiyacını Armağan Barajı'ndan karşılamaya başlamasıyla elektrik giderinden aylık 3,5 milyon liraya kadar tasarruf sağlayacak.

Belediye Başkanı Derya Bulut, AA muhabirine, yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan projeyle hem enerji maliyetinin düşeceğini hem de vatandaşların daha kaliteli içme suyuna kavuşacağını söyledi.

Mevcut sistemde Kırklareli Barajı'ndan alınan suyun arıtma tesisine pompalanması nedeniyle belediyenin aylık 3 ila 3,5 milyon lira elektrik gideri bulunduğunu belirten Bulut, Armağan Barajı'ndan sağlanacak suyun ise herhangi bir pompalama işlemine gerek kalmadan kente ulaşacağını ifade etti.

Barajın yüksek kotta bulunmasının önemli bir avantaj sağladığını vurgulayan Bulut, şöyle konuştu:

"Bizim malumunuz aylık Kırklareli Barajı'ndan suyu kendi arıtma tesisimize, terfi istasyonumuza bastığımız için çok ciddi bir elektrik giderimiz oluyordu. 3,5 milyon liralık aylık bir elektrik giderimiz oluyor, belediyemize ciddi bir yük oluşturuyordu bu. Armağan Barajı'mızın seviyesi yukarıda olduğu için kendi cazibesiyle gelebilecek su. Yani herhangi bir terfiye, herhangi bir elektrik masrafına gerek kalmayacak. Dolayısıyla bu da bizim için maddi anlamda da çok büyük bir tasarruf anlamına geliyor."

Armağan Barajı'ndaki suyun kalitesinin de Kırklareli Barajı'na göre daha yüksek olduğunu dile getiren Bulut, projenin tamamlanmasıyla vatandaşların daha kaliteli içme suyuna kavuşacağını kaydetti.

Kalan 1,5 kilometrelik hat yıl sonuna kadar tamamlanacak

Bulut, Armağan Barajı'ndan kente su ulaştırılmasını sağlayacak projede çalışmaların tamamlanması için süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Yüklenici firmayla yaşanan sorunlar nedeniyle bir süre önce duran çalışmaların yeniden başlayacağını aktaran Bulut, yüklenici değişikliği sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

Yeni yüklenici firmanın 3 ila 5 gün içerisinde çalışmalara başlamasının beklendiğini anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada bugün itibarıyla artık müteahhit devri gerçekleşiyor. Armağan Barajı'ndan gelecek suyu Kırklarelili vatandaşlarımızla buluşturma noktasındaki çalışmalarımızda bugün itibarıyla artık yeni bir müteahhitle yola devam edilecek. Allah nasip ederse vermiş olduğumuz söz yerine inşallah gelecektir. Tahminim yıl sonuna kadar artık Armağan Barajı'ndan gelecek suyu Kırklarelili vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız. Çok yakın bir süreçte, 3-5 gün içerisinde çalışmalar tekrar başlayacak. Çalışmalar başladığında da biz zaten bizzat yerinden tekrar kamuoyunu bilgilendirmiş olacağız."

Bulut, projede kalan 1,5 kilometrelik hattın en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Kırklareli BelediyesiBelediyeEkonomiEnerjiGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Kimse bunu beklemiyordu Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
Görüntü Türkiye’den Şehrin simge noktasını ’sevişme’ alanına çevirdiler Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme İddia bu kez okul yönetimi hakkında Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme! İddia bu kez okul yönetimi hakkında
746 gündür saçlarını kestirmiyor Son paylaşımı: Utanıyorum 746 gündür saçlarını kestirmiyor! Son paylaşımı: Utanıyorum
13:31
Azerbaycan’da büyük ayıp Duş almadan gittiler
Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
13:06
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
13:06
31 Mart’tan eser kalmadı 37 ilde siyasi dengeler değişti
31 Mart'tan eser kalmadı! 37 ilde siyasi dengeler değişti
11:50
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan “e-Devlet“ açıklaması geldi
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklaması geldi
11:44
Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü
Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü
11:06
Diyanet’ten eşek ve katır eti fetvası
Diyanet'ten eşek ve katır eti fetvası
11:00
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 13:39:01. #7.12#
SON DAKİKA: Kırklareli Belediyesi Armağan Barajı suyuyla 3,5 milyon liraya kadar tasarruf edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei