Kırklareli Belediyesi Armağan Barajı suyuyla 3,5 milyon liraya kadar tasarruf edecek

Kırklareli Belediyesi, kentin içme suyu ihtiyacını Armağan Barajı'ndan karşılamaya başlamasıyla elektrik giderinden aylık 3,5 milyon liraya kadar tasarruf sağlayacak.

Belediye Başkanı Derya Bulut, AA muhabirine, yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan projeyle hem enerji maliyetinin düşeceğini hem de vatandaşların daha kaliteli içme suyuna kavuşacağını söyledi.

Mevcut sistemde Kırklareli Barajı'ndan alınan suyun arıtma tesisine pompalanması nedeniyle belediyenin aylık 3 ila 3,5 milyon lira elektrik gideri bulunduğunu belirten Bulut, Armağan Barajı'ndan sağlanacak suyun ise herhangi bir pompalama işlemine gerek kalmadan kente ulaşacağını ifade etti.

Barajın yüksek kotta bulunmasının önemli bir avantaj sağladığını vurgulayan Bulut, şöyle konuştu:

"Bizim malumunuz aylık Kırklareli Barajı'ndan suyu kendi arıtma tesisimize, terfi istasyonumuza bastığımız için çok ciddi bir elektrik giderimiz oluyordu. 3,5 milyon liralık aylık bir elektrik giderimiz oluyor, belediyemize ciddi bir yük oluşturuyordu bu. Armağan Barajı'mızın seviyesi yukarıda olduğu için kendi cazibesiyle gelebilecek su. Yani herhangi bir terfiye, herhangi bir elektrik masrafına gerek kalmayacak. Dolayısıyla bu da bizim için maddi anlamda da çok büyük bir tasarruf anlamına geliyor."

Armağan Barajı'ndaki suyun kalitesinin de Kırklareli Barajı'na göre daha yüksek olduğunu dile getiren Bulut, projenin tamamlanmasıyla vatandaşların daha kaliteli içme suyuna kavuşacağını kaydetti.

Kalan 1,5 kilometrelik hat yıl sonuna kadar tamamlanacak

Bulut, Armağan Barajı'ndan kente su ulaştırılmasını sağlayacak projede çalışmaların tamamlanması için süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Yüklenici firmayla yaşanan sorunlar nedeniyle bir süre önce duran çalışmaların yeniden başlayacağını aktaran Bulut, yüklenici değişikliği sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

Yeni yüklenici firmanın 3 ila 5 gün içerisinde çalışmalara başlamasının beklendiğini anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada bugün itibarıyla artık müteahhit devri gerçekleşiyor. Armağan Barajı'ndan gelecek suyu Kırklarelili vatandaşlarımızla buluşturma noktasındaki çalışmalarımızda bugün itibarıyla artık yeni bir müteahhitle yola devam edilecek. Allah nasip ederse vermiş olduğumuz söz yerine inşallah gelecektir. Tahminim yıl sonuna kadar artık Armağan Barajı'ndan gelecek suyu Kırklarelili vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız. Çok yakın bir süreçte, 3-5 gün içerisinde çalışmalar tekrar başlayacak. Çalışmalar başladığında da biz zaten bizzat yerinden tekrar kamuoyunu bilgilendirmiş olacağız."

Bulut, projede kalan 1,5 kilometrelik hattın en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.