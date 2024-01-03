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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Aslancı, farklı kategorilerde sunulan 147 fotoğrafı inceledi ve en etkileyici olanları seçti.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
03.01.2024 - 12:56,
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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Aslancı, makamında gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Aslancı, " Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" fotoğrafını, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Mustafa Hassona'nın ???????"Tarifsiz" fotoğrafını oyladı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde" fotoğraflarını seçen Aslancı, "Spor" kategorisinde ise Tolga Ovalı'nın "Kutlamaya dalış" ve David Alvaro'nun "Gazze'ye destek" adlı fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA
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