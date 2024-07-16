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Kırklareli'de 15 Temmuz anma töreni düzenlendi

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Kırklareli'de 15 Temmuz anma töreni düzenlendi Kırklareli'de hain darbe girişimin 8. yıl dönümü çeşitli törenlerle anıldı.

16.07.2024 04:51
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Kırklareli'de 15 Temmuz anma töreni düzenlendi

KIRKLARELİ - Kırklareli'de hain darbe girişimin 8. yıl dönümü çeşitli törenlerle anıldı.

Kırklareli Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 8. yıl dönümü kapsamında anma programı düzenlendi. Vali Birol Ekici Şehit ve Gazi yakınlarıyla bir araya geldi.

Daha sonra Ekici ve beraberindekiler Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda yaklaşık 100 metre bayrak ile kentin sokaklarında kortej eşliğinde yürüyüş yaptı.

Yürüyüşün ardından kortej tekrardan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na ulaştı. Alanı dolduran vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın konuşmasını dinledi.

Konuşmanın ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitlere dua edilerek devam etti.

Daha sonra Vali Ekici, konuşma yaptı. Ekici, konuşmasında darbe günü millete ait tank ve uçaklar millete karşı kullanıldığını belirterek "Bundan 8 yıl önce bu gün milletimizin birliği ve beraberliği ve devletimizin bekasına yönelik tarihte eşi görülmemiş darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Ülkenin yolları kesilmiş, köprüleri kapanmış ve yollara tanklar, toplar dizilmiş havadan da uçaklarla insanlarımıza baskı yapılmaktaydı. Millete ait tank ve uçaklar millete karşı kullanılıyordu. Bu hain darbe girişimi sonucunda o gün 252 vatandaşımız şehit olmuş, 2 bin 740 vatandaşımız gazi olmuştur" dedi.

Türkiye'nin darbeler tarihi olduğunu söyleyen Ekici, yaklaşık 10 yılda bir vatandaşların darbe ile karşı karşıya kaldığını ama 15 Temmuz'un diğer darbelere göre farklı olduğunu ifade etti.

Şiirlerin ve ilahilerin okunduğu anma etkinliği Sancak Koşusu ödül töreni yapıldı.

Etkinlik saat 00.13'ü gösterdiğinde sela okunması ve demokrasi nöbeti ile sona erdi.

Kırklareli\'de 15 Temmuz anma töreni düzenlendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'de 15 Temmuz anma töreni düzenlendi - Son Dakika

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