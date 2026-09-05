Kırklareli'de 17. Bağ Bozumu Şenlikleri kortejle başladı, üzümler şıra yapıldı - Son Dakika
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Kırklareli'de 17. Bağ Bozumu Şenlikleri kortejle başladı, üzümler şıra yapıldı

Kırklareli\'de 17. Bağ Bozumu Şenlikleri kortejle başladı, üzümler şıra yapıldı
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Kırklareli'de bu yıl 17'ncisi düzenlenen Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri, kortej yürüyüşü ve etkinliklerle başladı. Vali Uğur Turan'ın katıldığı açılışta geleneksel üzüm ezme etkinliği yapıldı ve yarışmada dereceye giren üreticilere ödülleri verildi.

KIRKLARELİ'nde bu yıl 17'ncisi düzenlenen 'Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri', kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle başladı. Şenlik kapsamında geleneksel yöntemlerle üzüm ezilerek şıra yapıldı, en iyi üzüm yetiştirme yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi.

Kırklareli'nin tarihi Yayla Mahallesi'nde düzenlenen Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri'nin açılış programına Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Levent Özkan Taşkoparan, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikler, Şevket Dingiloğlu Parkı'nda başlayan kortej yürüyüşüyle start aldı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, akrobasi ekiplerinin de eşlik ettiği kortejle Yayla Mahallesi'ndeki şenlik alanına yürüdü.

'BAĞ BOZUMU, EMEĞİN VE BEREKETİN HİKAYESİ'

Şenlik alanında konuşan Vali Uğur Turan, Trakya'nın bereketli topraklarının üretim kültürünü ve geleneklerini yaşatan organizasyonda bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Kırklareli'nin farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan önemli bir kent olduğunu belirten Turan, tarım ve bağcılığın kent kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Turan, "Bu topraklarda tarım ve bağcılık, yalnızca bir üretim faaliyeti değildir. Toprakla kurduğumuz bağın, emeğin, sabrın, alın terinin ve bereketin nesilden nesle aktarılan hikayesidir. Bağ bozumu da bu hikayenin en güzel geleneklerinden biridir" dedi.

Yayla Mahallesi'nin Kırklareli'nin geçmişten geleceğe uzanan kültür yolculuğunda önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Turan, Türkiye Yüzyılı'na yürürken bilim ve teknolojiyle geleceğin inşa edildiğini, aynı zamanda toprağa, kültüre ve milli değerlere sahip çıkıldığını kaydetti.

'ÜZÜM ÜRETİMİ ARTIYOR'

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut da Kırklareli'nde üzüm üretiminin her geçen gün arttığını belirterek, bu tür etkinliklerin kentin kültürel değerlerinin yaşatılması ve birlik beraberliğin güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi, gösteri sundu. Daha sonra şenlik kapsamında geleneksel bağ bozumu etkinliği gerçekleştirildi. At arabası üzerindeki kazana doldurulan üzümler, vatandaşların katılımıyla ezilerek şıra haline getirildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğin ardından en iyi üzüm yetiştirme yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri takdim edildi. Kırklareli'nin tarım ve bağcılık kültürünü ön plana çıkaran şenliklerin, çeşitli etkinliklerle 6 Eylül Pazar günü sona ereceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'de 17. Bağ Bozumu Şenlikleri kortejle başladı, üzümler şıra yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'de 17. Bağ Bozumu Şenlikleri kortejle başladı, üzümler şıra yapıldı - Son Dakika
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