Kırklareli\'de balık satışı yapılan işletmeler denetlendi, denetimler sürecek

Kırklareli'de balık satışı yapılan işletmeler denetlendi, denetimler sürecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, balık satış noktalarında denetim yaptı. Denetimlerde soğuk hava depoları, saklama koşulları ve balıkların asgari avlanabilir boyları incelendi. İl Müdürü Gökhan Karaca, denetimlerin sürdürülebilir balıkçılık için süreceğini belirtti.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, balık satışı yapılan işletmelerde denetimde bulundu.
Denetimlerde, balıkların muhafaza edildiği soğuk hava depoları ve saklama koşulları incelendi.
Satışa sunulan balıkların asgari avlanabilir boyları ile satış noktalarının mevzuata uygunluğu kontrol edildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, sürdürülebilir balıkçılık için denetimlerin devam edeceğini belirtti.
Kaynak: AA
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