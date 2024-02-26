Kırklareli'de cinayet zanlısı baba ve oğul yargılanıyor - Son Dakika
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Kırklareli'de cinayet zanlısı baba ve oğul yargılanıyor

Kırklareli\'de cinayet zanlısı baba ve oğul yargılanıyor

Kırklareli'nde geçen yıl yaşanan cinayetin zanlıları olan baba ve oğul, 'kasten öldürme' ve 'kişinin hatırasına hakaret' suçlarından yargılanmaya başlandı. Tutuklu sanık M.E, maktulu öldürdüğünü itiraf ederken, babası B.E ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, baba ve oğlunun tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

26.02.2024 17:11
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Kırklareli'nde cinayet zanlısı baba ve oğlunun yargılanmasına başlandı.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, haklarında "kasten öldürme" ve "kişinin hatırasına hakaret" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık M.E, babası B.E, maktul Hakan Çapan'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık M.E. savunmasında, Hakan Çapan'ı kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.

Aralarında çıkan tartışmanın ardından maktulü darbettiğini anlatan M.E, olaya babası B.E'nin de dahil olduğunu öne sürdü.

M.E, maktulün cesedini babasıyla yok etmeye çalıştıkları iddiasında bulundu.

Sanık B.E. ise hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti baba ve oğlunun tutuklu halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kırklareli'nin Karahıdır Mahallesi'nde geçen yıl haziran ayında çalılık alanda çuval içinde Hakan Çapan'a (23) ait olduğu belirlenen parçalanmış ceset bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan cinayet şüphelisi M.E. ile babası B.E. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Kırklareli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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