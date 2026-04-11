Kırklareli\'de Filistin İçin Araç Konvoyu

Kırklareli'de Filistin'e destek vermek amacıyla konvoy düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kırklareli Temsilciliğinin koordinesinde Pınar Mahallesi Turist Caddesi'nde bir araya gelen grup araç konvoyu oluşturdu.

Filistin ve Türk bayraklarıyla donatılan araçlar şehir merkezinde tur attı.

İHH İl Temsilcisi Şeref Özcan, grup adına yaptığı açıklamada, tarihin en büyük soykırımlarından birine karşı insanlığı savunmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Zulme karşı durmanın sadece Müslümanların değil, vicdanı körelmemiş tüm insanların ortak mücadelesi olması gerektiğini ifade eden Özcan, "İslam coğrafyalarında bugün büyük zulümlere şahitlik ediyoruz. İşgalci İsrail ve onun en büyük hamisi ABD tarafından yürütülen sistematik saldırganlık politikaları, Filistin'den Yemen'e, Lübnan'dan Suriye'ye ve son olarak İran'a uzanan geniş bir sahada telafisi imkansız acılara ve yıkımlara yol açıyor." dedi.

Özcan, işgallere, hukuksuz ablukaya, soykırıma ve katliamlara karşı durmaya devam edeceklerini kaydetti.