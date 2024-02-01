Kırklareli'nde, kamyonetle "göçmen kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla hakkında 19 yıla kadar hapis istenen sanığın yargılanmasına başladı.
Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık F.Y. ile avukatı katıldı.
Duruşma, kimlik tespitinin yapılması ve iddianame özetinin okunmasıyla başladı.
Sanık F.Y. savunmasında, pişman olduğunu belirtti.
Sosyal medyada nakliye ilanı görmesi üzerine ilan sahibi ile iletişime geçtiğini ifade eden F.Y, buluşma noktasında göçmen kaçakçılığına zorlandığını iddia etti.
İlan sahibi ile düzensiz göçmenlerin taşınması için 25 bin lira karşılığında anlaştıklarını ileri süren F.Y. şunları kaydetti:
"Yanıma yabancı uyruklu ancak Türkçe konuşan iki kişi oturdu. Ben daha önce Kırklareli'ne gelmedim, onların tarif etmesiyle gelebildik. Yolda sürekli beni tanımadığım numaralardan farklı kişiler aradı. Biri benim nerede olduğumu takip edebilmek için canlı konum istedi. Kırklareli girişinde trafik uygulamasında polisler "dur" ihtarında bulundu ama yanımdaki iki kişinin zorlamasıyla durmayıp kaçtık. Daha sonra o iki kişi araçtan atlayıp kaçtı. Bende polislerin gelmesiyle gözaltına alındım. Bunun suç olduğunu bilmiyordum."
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık F.Y'nin adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.
Mahkeme sanık F.Y'nin tahliyesine karar verdi.
Olay
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri 16 Kasım 2023'te uygulama noktasında, F.Y'nin kullandığı 76 AT 320 plakalı kamyoneti durdurmuş, aracın kasasında 28 Afganistan, 5 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine götürülmüş, gözaltına alınan F.Y. ise tutuklanmıştı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan 5 yıldan 19 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
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Son Dakika › Güncel › Kırklareli'de Göçmen Kaçakçılığı Yapan Sanığın Yargılaması Başladı - Son Dakika
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