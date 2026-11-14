Kırklareli'de sağlıklı beslenme seminerinde Vali Turan diyabet uyarısı yaptı - Son Dakika
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Kırklareli'de sağlıklı beslenme seminerinde Vali Turan diyabet uyarısı yaptı

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Kırklareli\'de sağlıklı beslenme seminerinde Vali Turan diyabet uyarısı yaptı
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Yeşilay Kırklareli Şubesi, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde sağlıklı beslenme semineri düzenledi. Seminerde diyetisyen Serap Sefünç beslenme alışkanlıklarını anlatırken Vali Uğur Turan diyabet farkındalığı ile dengeli beslenme ve hareketli yaşamın önemini vurguladı.

Yeşilay Kırklareli Şubesince "Sağlıklı Beslenme" semineri yapıldı.

İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde düzenlenen seminerde diyetisyen Serap Sefünç, katılımcılara sağlıklı beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi verdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, konuşmasında, diyabet konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini söyledi.

Dengeli beslenme ve hareketli yaşamın insan sağlığı açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Turan, her bireyin düzenli sağlık kontrollerini de yaptırması gerektiğini belirtti.

Güvenilir ve besleyici gıdaya erişimin önemini anlatan Turan, Türkiye Yüzyılı'nda güçlü bir geleceğin temelinin sağlıklı bir toplum olduğunu vurguladı.

Diyabetle yaşayan vatandaşlara ve tüm hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Turan, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aydın Kırtıl, Diyetisyen Serap Sefünç, sağlık çalışanları ve Yeşilay gönüllülerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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