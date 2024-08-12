Kırklareli'de Suç Örgütlerine Operasyon: 20 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kırklareli'de Suç Örgütlerine Operasyon: 20 Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli\'de Suç Örgütlerine Operasyon: 20 Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli merkezli polisin düzenlediği 'Kuyu-15' operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah, mermi ve kaçak malzeme ele geçirildi.

12.08.2024 11:32
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KIRKLARELİ merkezli polisin suç örgütlerine yönelik düzenlediği 'Kuyu-15' operasyonunda yakalanan 20 şüpheli, tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay'ın yaptığı birbirlerine husumetli iki ayrı suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip yaptı. Çalışmanın ardından Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da düzenlenen 'Kuyu-15' operasyonunda Nizamettin Gündüz ile Ercan Kartay'ın da aralarında bulunduğu 62 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 20 tabanca, 21 şarjör, 1546 mermi, 7 av tüfeği, 70 fişek, 3 kurusıkı tabanca, 5 kurusıkı tabanca mermisi, 6 litre kaçak alkol, 1 balistik yelek, 4 bıçak, 12 dolu, 15 boş senet, 4 el telsizi, 146 bin 993 TL, 3 bin 736 dolar, 2 bin 630 avro, 1 çeyrek altın ve 1 yasaklı kitap ele geçirildi.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE SEVK EDİLDİ

Emniyet ve savcılıkta şüphelilerden 19'u serbest bırakıldı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'Yağma', 'Mala zarar verme', 'Tefecilik' ile 'Fuhuş ve insan kaçakçılığı' suçlarından adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 20'si çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol şartı ile ev hapsi verilen örgüt liderlerinden Nizamettin Gündüz'ün felçli olduğu ve adliyeye tekerlekli sandalye ile sevk edildiği görüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'de Suç Örgütlerine Operasyon: 20 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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