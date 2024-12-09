Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Gözaltı, 6 Tutuklama - Son Dakika
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Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Gözaltı, 6 Tutuklama

Kırklareli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Gözaltı, 6 Tutuklama

Kırklareli'de polis, uyuşturucu imal eden ve satan şüphelilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 28 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte 35 bin TL ele geçirildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

09.12.2024 16:09  Güncelleme: 16:57
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KIRKLARELİ'de polisin uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imal eden, satan, bulunduran ve kullanan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Adreslere köpek kullanılarak yapılan aramalarda, 1 kilo 58 gram skunk, 12,76 gram sihirli mantar, 5 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde öğütücüsü, 0,19 gram kokain, 20 sentetik hap, 3,77 gram metamfetamin, 0,28 gram sentetik kannabinoid, 1 pompalı tüfek, 15 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 35 bin TL ele geçirildi. 28 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Gözaltı, 6 Tutuklama - Son Dakika

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